Прогуляемся по набережной Анапы фото 2019

Приветствую вас, уважаемые читатели! Город Анапа расположен вдоль побережья Черного моря. Центральная часть города-курорта раскинулась на мысе Анапский, который делит побережье на две части. Мы отдыхали здесь в конце мая – начале июня, я предлагаю вашему вниманию небольшие зарисовки: Анапа набережная фото 2019 года, мы прогуляемся по набережной города.

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Набережная Центрального городского пляжа

К северу от мыса находится главное богатство Анапы – песчаные пляжи с золотистым бархатным струящимся песком. Море чистое и мелководное, летом морская вода хорошо прогревается до 24-27° С, здесь очень хорошо купаться детям – глубина около 1 метра может быть на протяжении 20-30 метров.

Здесь, в Анапской бухте, находится Центральный городской пляж, обустроенный местами для переодевания, шезлонгами в тени и на солнце, есть прокат катамаранов. В шаговой доступности находится кафе, всегда есть разнообразные виды мороженого.

Недалеко от входа на Центральный пляж находится самый большой аквапарк Анапы «Золотой пляж» с шестью бассейнами и множеством водных аттракционов, включая захватывающий аттракцион «Штормовое море». С вышек аттракционов можно наблюдать утопающий в зелени берег и панораму Анапской бухты.

Анапа самое солнечное место на Кавказском побережье Черного моря – более 300 солнечных дней в году, сезон длится с мая до середины октября.

Это один из крупнейших курортов России на Черноморском побережье. Здесь расположено больше 200 санаториев, детских здравниц, пансионатов, турбаз, многие открыты для отдыхающих круглый год.

Ласковое щедрое солнце, теплый сухой воздух, морская вода оказывают полезное лечебное действие: улучшается работа всех органов в организме, налаживается дыхание, кровообращение, повышается иммунитет, улучшаются обменные процессы при правильном использовании щедрых даров моря и природы курорта.

Центральный городской песчаный пляж протянулся почти на полтора километра, здесь расположены также пляжи нескольких санаториев.

На набережной много магазинчиков с одеждой, игрушками, товарами первой необходимости, сувенирами, уютные кафе — здесь можно вкусно покушать, отдохнуть на берегу моря.

Рядом с популярным кафе большая площадка для прогулок и отдыха с фонтаном, яркими цветочными клумбами, открывается прекрасный вид на море, здесь же корабль Алые паруса, где можно сделать фото на память.

На берегу Анапской бухты расположен Морской порт и Морской вокзал. С июня по октябрь из Морского порта ежедневно организуются часовые прогулки на теплоходах вдоль побережья, поездки на рыбалку в открытое море, организуются морские маршруты на Большой Утриш, в Утришский Дельфинарий. Здесь всегда можно арендовать яхту для рыбалки, дайвинга, катер для прогулки по морю.

Вдоль Высокого берега

К югу от мыса Анапский, после пляжа Парк-отеля, берег покрыт галькой. Набережная вся в зелени: цветут розы, душистая белая акация, над которой кружат бабочки-шоколадницы. Среди белой акации и пицундской сосны весь день разливается пение птиц. Вдоль набережной обустроены удобные скамейки для отдыха, выделена полоса для велосипедистов. Многие родители гуляют с детьми.

На Верхней набережной в ЖК Золотая бухта, проспект Революции, 3 находится новый Океанариум РИФ с разнообразными морскими обитателями, здесь мы побываем позже, читайте следующие статьи.

В Малой бухте

Здесь можно спуститься к пляжу пансионата Высокий берег, свободный доступ для всех желающих. Склоны высокого берега алеют маками, цветут золотисто-желтая сурепка, степные травы.

Набережная и берег Малой бухты:

На пирсе рыбачат рыбаки, по пляжу разносят горячие чебуреки, вареную кукурузу, жареную и сушеную рыбу.

Курорт Анапа славится целебными сероводородными грязями местных лиманов и озер, подземными минеральными водами для питья и приема лечебных ванн.

Ни один курорт на Кавказе не имеет пляжей такой протяженности, как в Анапе, с конца XIX века сюда приезжали люди отовсюду на лечение. Теплый климат курорта Анапы, купание в море способствуют оздоровлению и отдыху.

Днем рождения курорта Анапа считают 21 июля 1900 года, когда была открыта первая водолечебница под руководством известного врача-бальнеолога Владимира Адольфовича Будзинского, который отдал много сил и посвятил большую часть жизни созданию и развитию курорта.

Минеральные источники анапского побережья для лечения использовали с древних времен. Местные минеральные воды помогают при заболеваниях желудка, кишечника, болезнях печени и желчного пузыря, известны и пользуются популярностью минеральные воды Семигорская, Анапская. В 50 метрах от набережной находится Бювет минеральных вод:

В Малой бухте удобный песчано-галечный пляж протяженностью 500 м, закрытый от ветров высоким берегом, есть лифт для спуска к морю. Красивая белоснежная балюстрада вдоль набережной:

Здесь можно пообедать или поужинать в кафе, послушать музыку, покушать мороженое, отдохнуть, устроившись удобно, вдыхая свежий морской воздух.

Рядом в небольшом фирменном магазине можно приобрести краснодарский чай разных марок, целебные травяные чаи, кондитерские изделия – пастилу, зефир местных производителей Анапы, Алушты, краснодарский мед. Можно купить к чаю или взять с собой из отпуска в качестве сувениров, что мы и сделали – купили чай, сладости в подарок.

Пройдя немного дальше по набережной, мы увидим Большой Анапский маяк в виде восьмигранной башни, он был установлен вновь в 1955 году. Первый маяк, построенный 14 июля 1898 года, был разрушен фашистами в Великую Отечественную войну при отступлении.

Дальность действия маяка 18,5 морских миль, он светит красным цветом, высота огня 43 метра над уровнем моря, его видно в открытом море издалека.

К юго-востоку от Анапского маяка на расстоянии 5 км начинается Большой Кавказский хребет.

Раньше набережная вдоль Высокого берега заканчивалась у маяка, сейчас набережную продлили до Морской школы, теперь во время прогулки в конце набережной можно видеть начало Кавказских гор.

Отсюда еще больше открываются морские дали, а тихими теплыми вечерами можно любоваться живописными огненными закатами, палитра которых ежеминутно меняется и завораживает.

Анапа 2 июня 2019 года… видео

Дорогие читатели, мы с вами прогулялись по набережной Анапы от Центрального пляжа до маяка и дальше спустились к подножию начала Кавказских гор. Если информация в статье Анапа набережная фото 2019, Анапа фото пляжа и набережной была вам была интересна, поделитесь с друзьями, расскажите о своих летних впечатлениях.

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Будьте здоровы, хорошего вам отдыха и замечательных путешествий!